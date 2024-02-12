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Суд отправил под стражу Лиева, подозреваемого в похищении у ВСУ 1,5 млрд гривен

12 февраля 2024 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд отправил под стражу Лиева, подозреваемого в похищении у ВСУ 1,5 млрд гривен
Александр Лиев в суде. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший чиновник Минобороны Александр Лиев будет находиться под стражей до 8 апреля, если не внесет залог в 50 млн грн. Он заявил, что залог не сопоставим с его зарплатой.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Суд отправил Лиева под стражу

Сам Лиев заявил о неуверенности в том, что другие чиновники будут брать на себя подобную ответственность. Также он добавил, что, как только мог, устанавливал законность контракта.

"Это наказание за ту ответственность, которую я брал на себя. Я требовал проверки военного атташе — и он проверил этот контракт, требовал предоплату и обязательно лицензию — она была, я вложил туда санкции штрафные — они там есть. Суд хозяйственный установил, что контракт законный. Вместе с тем, за все эти действия я сейчас окажусь в том положении, в котором окажусь", — говорит Лиев.

Дело Александра Лиева — что известно

Напомним, в январе СБУ разоблачила Лиева на хищении государственных средств при закупке 100 тысяч снарядов для ВСУ. Он заключил контракт с компанией "Львовский арсенал", получившей от Минобороны полную предоплату, но не поставившую ВСУ ни одного снаряда. Часть полученных средств компания вывела в тень, переведя их на счета аффилированных структур, в том числе на Балканах.

В результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Лиеву, за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для Вооруженных сил. 29 января ВАКС начал над ним суд, где Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границей.

Желание взять чиновника на поруки выразил телеведущий Александр Педан, пытаясь убедить судей ВАКСа. Но украинцы поступок медийщика не оценили.

Минобороны
суд
коррупция
Украина
ВАКС

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