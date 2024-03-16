Суд отпустил Лиева из-под стражи под собственное обязательство, — СМИ

Бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев. Фото: Александр Магула/Общественное

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил из-под стражи бывшего чиновника министерства обороны Александра Лиева, подозреваемого в деле о завладении почти 1,5 млрд грн на закупку снарядов для ВСУ.

Об этом в субботу, 16 марта,Суспільному рассказал адвокат Лиева Назар Кульчицкий.

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ВАКС рассматривал жалобу адвокатов чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО.

По словам адвоката Назара Кульчицкого, суд выпустил Лиева из-под стражи под личное обязательство.

"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на увольнение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", — сказал адвокат.

Напомним, 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила бывшего директора департамента Министерства обороны Александра Лиева под стражу до 8 апреля.

До этого Служба безопасности Украины сообщила, что при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров Львовского арсенала, которые, по версии правоохранителей, украли почти 1,5 млрд грн. на закупки снарядов.

Подозрения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества) вручили бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву, его преемнику Тоомасу Нахкуру, руководителю и коммерческому директору компании Львовский арсенал, а также их вероятному сообщнику.

Как пишет ЦБК, после того, как в ноябре 2022 года Минобороны перечислило Львовскому арсеналу 1,34 млрд грн предоплаты, компания отправила 3,6 млн долларов и 9,1 млн евро словацкому посреднику — компании Sevotech. Далее большую часть денег перечислили еще одному посреднику — компании WDG promet, зарегистрированной только 29 июля 2022 года. Но компания не поставила ни малейшей мины.

В Офисе генпрокурора заявили, что деньги арестовали и "решается вопрос" об их возвращении в украинский бюджет.

Сам Лиев назвал подозрение себе в этом деле "бессмысленным", а задержание - "досадным недоразумением".

Напомним, в январе СБУ разоблачила Лиева на хищении государственных средств при закупке 100 тысяч снарядов для ВСУ. Он заключил контракт с компанией "Львовский арсенал", получившей от Минобороны полную предоплату, но не поставившую ВСУ ни одного снаряда. Часть полученных средств компания увела в тень, переведя их на счета аффилированных структур, в том числе на Балканах.

В результате обысков объявлено подозрение группе людей , в частности Лиеву, за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для Вооруженных сил. 29 января ВАКС начал над ним суд, где Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Желание взять чиновника на поруки выразил телеведущий Александр Педан, пытаясь убедить судей ВАКСА. Но украинцы поступок медийщика не оценили.