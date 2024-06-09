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Страйки на кордоні з Польщею — в ДПСУ спростували перекриття одного з КПП

9 червня 2024 14:45
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Ілля Рябінін
редактор
Блокада "Медика-Шегині" — коментар ДПСУ
КПП "Медика-Шегині". Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Не так давно польські фермери-страйкарі знову пригрозили розпочати блокування одного з контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Проте сьогодні, 9 червня, КПП "Медика-Шегині" працює в штатному режимі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". 

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За словами Демченка, активності аграріїв не було протягом дня.

"Напрямок пунктів пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі. Станом на зараз усі категорії транспортних засобів перетинають кордон в обох напрямках без перешкод", — сказав Демченко.

Від польської сторони, як заявив він, Україна не отримувала застереження про провокації аграріїв.

"Я не виключаю, що блокування руху для транспортних засобів сьогодні не відбудеться. Звісно хочеться, щоб такі дії взагалі не відбувалися, але не можна виключати, що вони на цьому напрямку відтерміновуються, зважаючи, що вони анонсувалися", — зауважив спікер.

Нагадаємо, раніше польські фермери-страйкарі оголосили про блокаду КПП "Медика — Шегині" до осені цього року. 

Водночас опівночі з 6 на 7 червня у пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська" було відновлено пропуск вантажівок після його перекриття.

Україна
Польща
прикордонники
ДПСУ
КПП

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