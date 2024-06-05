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Протести на кордоні з Польщею — фермери заблокували ще один пункт пропуску

5 червня 2024 11:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери 5 червня заблокували КПП Медика - Шегині
Протестувальники на кордоні. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери вчора відновили свої протести на кордоні, заблокувавши пункт пропуску "Рава-Руська — Гребенне". А вже у середу, 5 червня, вони зупинили роботу ще одного КПП — "Медика — Шегині".

Про це пише Страна з посиланням на українських перевізників.

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За словами українських перевізників, сьогодні польські фермери у межах протесту заблокували пункт пропуску "Медика — Шегині".

"З України вантажівки взагалі не пропускають, на виїзд із Польщі випускають по п'ять фур за годину", — розповіли вони.

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Скриншот допису Страни

Нагадаємо, вчора поляки під час акції протесту заблокували рух вантажівок на пункті пропуску з Україною "Рава-Руська — Гребенне". За даними прикордонників, на вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин та по чотири вантажівки на годину, які перевозять гуманітарну допомогу.

Також раніше у Державній митній службі попереджали про наміри польських фермерів щодо відновлення протестів на кордоні з Україною.

кордон
фермери
протести
Польща
прикордонники
акція

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