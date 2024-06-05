Польские фермеры 5 июня заблокировали КПП Медика - Шегини

Протесты на границе с Польшей — фермеры заблокировали еще один пункт пропуска
Польские фермеры вчера возобновили свои протесты на границе, заблокировав пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное". А уже в среду, 5 июня, они остановили работу еще одного КПП — "Медика — Шегини".
Об этом пишет Страна со ссылкой на украинских перевозчиков.
Блокада границы с Польшей 5 июня
По словам украинских перевозчиков, сегодня польские фермеры в рамках протеста заблокировали пункт пропуска "Медика — Шегини".
"Из Украины грузовики вообще не пропускают, на выезд из Польши выпускают по пять фур в час", — рассказали они.
Напомним, вчера поляки во время акции протеста заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска с Украиной "Рава-Русская — Гребенное". По данным пограничников, на въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов и по четыре грузовика в час, которые перевозят гуманитарную помощь.
Также ранее в Государственной таможенной службе предупреждали о намерениях польских фермеров по возобновлению протестов на границе с Украиной.
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