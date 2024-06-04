Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польща звинуватила Білорусь та Росію в організації провокацій з мігрантами на кордоні arrow

Польща звинуватила Білорусь та Росію в організації провокацій з мігрантами на кордоні

4 червня 2024 14:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Активність мігрантів на кордоні — Польща звинуватила Білорусь та Росію в організації провокацій
Польські прикордонники. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польща звинуватила Білорусь і Росію у використанні мігрантів у якості "зброї". Це сталося на тлі зростання спроб незаконного перетину польського кордону.

Про це пише Wyborcza у вівторок, 4 червня.

Читайте також:

Мігранти з Білорусі та Росії 

Як зазначають у Польщі, кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі за останні місяці зросла з кількох осіб до майже 400 на день.

Прикордонники країни також скаржаться на все більше агресивну поведінку деяких мігрантів на білоруській стороні кордону. Вони кидають у польських військових каміння і навіть підпалені палки.

Видання пише, що деякі прикордонники потрапили до лікарні після таких нападів мігрантів — навіть були ножові поранення. 

Тому Польща розглядає активність на кордоні як організовану спробу Росії та Білорусі розпалити антимігрантські настрої, що, своєю чергою, може стимулювати ультраправі партії на виборах до парламенту ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна перекине всі наявні ресурси на захист кордону з Білоруссю.

Також ми писали, що невідомий кинув петарду у кортеж президента Польщі Анджея Дуди. Згодом зловмисника затримала поліція.

Білорусь
Польща
мігранти
Росія
кордон
провокація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня