Активність мігрантів на кордоні — Польща звинуватила Білорусь та Росію в організації провокацій

Польські прикордонники. Фото: Reuters

Польща звинуватила Білорусь і Росію у використанні мігрантів у якості "зброї". Це сталося на тлі зростання спроб незаконного перетину польського кордону.

Про це пише Wyborcza у вівторок, 4 червня.

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Як зазначають у Польщі, кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі за останні місяці зросла з кількох осіб до майже 400 на день.

Прикордонники країни також скаржаться на все більше агресивну поведінку деяких мігрантів на білоруській стороні кордону. Вони кидають у польських військових каміння і навіть підпалені палки.

Видання пише, що деякі прикордонники потрапили до лікарні після таких нападів мігрантів — навіть були ножові поранення.

Тому Польща розглядає активність на кордоні як організовану спробу Росії та Білорусі розпалити антимігрантські настрої, що, своєю чергою, може стимулювати ультраправі партії на виборах до парламенту ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна перекине всі наявні ресурси на захист кордону з Білоруссю.

Також ми писали, що невідомий кинув петарду у кортеж президента Польщі Анджея Дуди. Згодом зловмисника затримала поліція.