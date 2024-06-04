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Польша обвинила Беларусь и Россию в организации провокаций с мигрантами на границе

4 июня 2024 14:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Активность мигрантов на границе - Польша обвинила Беларусь и Россию в организации провокаций
Польские пограничники. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польша обвинила Беларусь и Россию в использовании мигрантов в качестве "оружия". Это произошло на фоне роста попыток незаконного пересечения польской границы.

Об этом пишет Wyborcza во вторник, 4 июня.

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Как отмечают в Польше, количество попыток незаконного пересечения границы с Белорусью за последние месяцы возросло с нескольких человек до почти 400 в день.

Пограничники страны также жалуются на все большее агрессивное поведение некоторых мигрантов на белорусской стороне границы. Они бросают в польских военных камни и даже горящие палки.

Издание пишет, что некоторые пограничники попали в больницу после таких нападений мигрантов — даже были ножевые ранения.

Поэтому Польша рассматривает активность на границе как организованную попытку России и Беларуси разжечь антимигрантские настроения, что в свою очередь может стимулировать ультраправые партии на выборах в парламент ЕС.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна перебросит все имеющиеся ресурсы на защиту границы с Беларусью.

Также мы писали, что неизвестный бросил петарду в кортеж президента Польши Анджея Дуды. Позже злоумышленника задержала полиция.

Беларусь
Польша
мигранты
Россия
граница
провокация

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