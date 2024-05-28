У бік кортежу Дуди 27 травня невідомий кинув петарду

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP

У кортеж президента Польщі Анджея Дуди у понеділок увечері, 27 травня, невідомий кинув петарду. Згодом зловмисника затримала поліція.

Про це пише RMF FM у вівторок, 28 травня.

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Вибух біля кортежу Дуди

Вчора ввечері колона Дуди поверталася з візиту до Великопольського воєводства. Майже о 21:00 вона проїжджала через село Кшевата в Кольському повіті, де у бік президентської колони невідомий кинув петарду.

Вибух, за неофіційною інформацією журналістів, відчули в автомобілях, які проїжджали повз. Колона негайно рушила в напрямку Варшави, а співробітники Державної служби охорони повідомили про інцидент місцеву поліцію.

Згодом правоохоронці затримали 39-річного зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його перемістили у витверезник, де він пояснював, що петардою "хотів налякати птахів".

Відомо, що вибухом петарди не було завдано жодної шкоди, а винуватця допитають після того, як він протверезіє.

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