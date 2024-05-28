У бік кортежу Дуди 27 травня невідомий кинув петарду

У кортеж Дуди кинули петарду — подробиці інциденту
У кортеж президента Польщі Анджея Дуди у понеділок увечері, 27 травня, невідомий кинув петарду. Згодом зловмисника затримала поліція.
Про це пише RMF FM у вівторок, 28 травня.
Вибух біля кортежу Дуди
Вчора ввечері колона Дуди поверталася з візиту до Великопольського воєводства. Майже о 21:00 вона проїжджала через село Кшевата в Кольському повіті, де у бік президентської колони невідомий кинув петарду.
Вибух, за неофіційною інформацією журналістів, відчули в автомобілях, які проїжджали повз. Колона негайно рушила в напрямку Варшави, а співробітники Державної служби охорони повідомили про інцидент місцеву поліцію.
Згодом правоохоронці затримали 39-річного зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його перемістили у витверезник, де він пояснював, що петардою "хотів налякати птахів".
Відомо, що вибухом петарди не було завдано жодної шкоди, а винуватця допитають після того, як він протверезіє.
Нагадаємо, в уряді Словаччини повідомили нові деталі замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Також ми писали, що СБУ зірвала плани високопоставлених українських офіцерів-зрадників вбити очільника ГУР Кирила Буданова.
Читайте Новини.LIVE!