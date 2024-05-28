В сторону кортежа Дуды 27 мая неизвестный бросил петарду

В кортеж Дуды бросили петарду — подробности инцидента
В кортеж президента Польши Анджея Дуды в понедельник вечером, 27 мая, неизвестный бросил петарду. Позже злоумышленника задержала полиция.
Об этом пишет RMF FM во вторник, 28 мая.
Взрыв возле кортежа Дуды
Вчера вечером колонна Дуды возвращалась с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 она проезжала через село Кшевата в Кольском уезде, где в сторону президентской колонны неизвестный бросил петарду.
Взрыв, по неофициальной информации журналистов, почувствовали в проезжавших мимо автомобилях. Колонна немедленно двинулась в направлении Варшавы, а сотрудники Государственной службы охраны сообщили об инциденте местной полиции.
Позже правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его переместили в вытрезвитель, где он объяснял, что петардой "хотел напугать птиц".
Известно, что взрывом петарды не было нанесено никакого вреда, а виновника допросят после того, как он протрезвеет.
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