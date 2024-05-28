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В кортеж Дуды бросили петарду — подробности инцидента

28 мая 2024 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В сторону кортежа Дуды 27 мая неизвестный бросил петарду
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В кортеж президента Польши Анджея Дуды в понедельник вечером, 27 мая, неизвестный бросил петарду. Позже злоумышленника задержала полиция.

Об этом пишет RMF FM во вторник, 28 мая.

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Вчера вечером колонна Дуды возвращалась с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 она проезжала через село Кшевата в Кольском уезде, где в сторону президентской колонны неизвестный бросил петарду.

Взрыв, по неофициальной информации журналистов, почувствовали в проезжавших мимо автомобилях. Колонна немедленно двинулась в направлении Варшавы, а сотрудники Государственной службы охраны сообщили об инциденте местной полиции.

Позже правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его переместили в вытрезвитель, где он объяснял, что петардой "хотел напугать птиц".

Известно, что взрывом петарды не было нанесено никакого вреда, а виновника допросят после того, как он протрезвеет.

Напомним, в правительстве Словакии сообщили новые детали покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Также мы писали, что СБУ сорвала планы высокопоставленных украинских офицеров-предателей убить руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Польша
взрыв
полиция
Анджей Дуда

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