В сторону кортежа Дуды 27 мая неизвестный бросил петарду

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP

В кортеж президента Польши Анджея Дуды в понедельник вечером, 27 мая, неизвестный бросил петарду. Позже злоумышленника задержала полиция.

Об этом пишет RMF FM во вторник, 28 мая.

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Взрыв возле кортежа Дуды

Вчера вечером колонна Дуды возвращалась с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 она проезжала через село Кшевата в Кольском уезде, где в сторону президентской колонны неизвестный бросил петарду.

Взрыв, по неофициальной информации журналистов, почувствовали в проезжавших мимо автомобилях. Колонна немедленно двинулась в направлении Варшавы, а сотрудники Государственной службы охраны сообщили об инциденте местной полиции.

Позже правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его переместили в вытрезвитель, где он объяснял, что петардой "хотел напугать птиц".

Известно, что взрывом петарды не было нанесено никакого вреда, а виновника допросят после того, как он протрезвеет.

Напомним, в правительстве Словакии сообщили новые детали покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

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