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У Польщі заявили, що знають як налаштувати Трампа проти Росії

6 травня 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі заявили, що знають як налаштувати Трампа проти Росії
Анджей Дуда та Дональд Трамп. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Польщі заявили, що мають секретну зброю, аби налаштувати колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа проти очільника Кремля Володимира Путіна. Там нібито мають "козирі" для схилення Трампа до боротьби проти Росії.

Про це пише Politico в понеділок, 6 травня.

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Польський уряд заявив, що у нього є секретна зброя для того, аби налаштувати Трампа проти Путіна та Росії загалом.

Конгрес США наприкінці квітня розблокував пакет допомоги Україні на суму понад 60 млрд доларів. Водночас польські законодавці з опозиційної партії "Право і справедливість" зазначили, що це сталося завдяки їхньому впливу.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда за кілька днів до цього зустрівся з Трампом у його вежі в Нью-Йорку, де вони обговорили військові потреби України. Також Дуда мав зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Вже через день після візиту Дуди до США Трамп, який раніше добре відгукувався про Путіна і звинувачував Україну у власних політичних негараздах, оприлюднив допис на своїй сторінці в соцмережі.

"Як усі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас!" — йдеться в публікації.

Нагадаємо, приватна вечеря Дуди й Трампа тривала дві з половиною години й відбулася в Трамп-Тауер у Нью-Йорку.

Також ми писали, що після зустрічі з Дудою Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для США є важливим виживання країни.

Польща
Дональд Трамп
Анджей Дуда
війна в Україні
Росія

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