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В Польше заявили, что знают, как настроить Трампа против России

6 мая 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Польше заявили, что знают, как настроить Трампа против России
Анджей Дуда и Дональд Трамп. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше заявили, что у них есть секретное оружие, чтобы настроить бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа против главы Кремля Владимира Путина. Там якобы есть "козыри" для склонения Трампа к борьбе против России.

Об этом пишет Politico в понедельник, 6 мая.

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Польское правительство заявило, что у него есть секретное оружие для того, чтобы настроить Трампа против Путина и России в целом.

Конгресс США в конце апреля разблокировал пакет помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов. В то же время польские законодатели из оппозиционной партии "Право и справедливость" отметили, что это произошло благодаря их влиянию.

В частности, президент Польши Анджей Дуда за несколько дней до этого встретился с Трампом в его башне в Нью-Йорке, где они обсудили военные нужды Украины. Также у Дуды была встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Уже через день после визита Дуды в США Трамп, который ранее хорошо отзывался о Путине и обвинял Украину в собственных политических неурядицах, обнародовал пост на своей странице в соцсети.

"Как все согласны, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас!" — говорится в публикации.

Напомним, частный ужин Дуды и Трампа длился два с половиной часа и состоялся в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке.

Также мы писали, что после встречи с Дудой Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для США важно выживание страны.

Польша
Дональд Трамп
Анджей Дуда
война в Украине
Россия

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