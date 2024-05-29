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Польща перекине ресурси на кордон з Білоруссю та відновить 200-метрову буферну зону, — Туск

29 травня 2024 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордону з Білоруссю
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна перекине всі наявні ресурси на захист кордону з Білоруссю. До того ж буде відновлено 200-метрову буферну зону.

Про це повідомляє Onet у середу, 29 травня.

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За словами Туска, це пов’язано з нападом мігрантів на польського прикордонника, тому країна прагне захистити свій кордон.

Прем'єр розповів, що планується відновлення буферної зони на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону. Він не зазначив, з чого саме складатиметься буферна зона.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", — наголосив Туск.

Заклик прем'єра Польщі підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Він назвав напад на польського прикордонника "бандитським"

"Усі засоби у вашому розпорядженні. Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", — зазначив він.

Що передувало

Польський прикордонник 28 травня отримав поранення від удару ножем, який завдав йому іноземець, що намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це сталося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидала у польських патрулів гілки та каміння. 

Нагадаємо, 27 травня у кортеж президента Польщі Анджея Дуди невідомий кинув петарду. Згодом зловмисника затримала поліція.

Також наразі на білорусько-українському кордоні прикордонники не фіксують підрозділів Росії. Проте цей напрямок залишається загрозливим, адже Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора.

Білорусь
Польща
кордон
напад
прикордонники
Дональд Туск

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