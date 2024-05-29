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Польша перебросит ресурсы на границу с Беларусью и возобновит 200-метровую буферную зону, — Туск

29 мая 2024 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша восстановит 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна перебросит все имеющиеся ресурсы на защиту границы с Беларусью. К тому же будет восстановлена 200-метровая буферная зона.

Об этом сообщает Onet в среду, 29 мая.

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По словам Туска, это связано с нападением мигрантов на польского пограничника, поэтому страна стремится защитить свою границу.

Премьер рассказал, что планируется восстановление буферной зоны на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Он не отметил, из чего именно будет состояться буферная зона.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", — подчеркнул Туск.

Призыв премьера Польши поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он назвал нападение на польского пограничника "бандитским"

"Все средства в вашем распоряжении. Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", — отметил он.

Что предшествовало

Польский пограничник 28 мая получил ранение от удара ножом, который нанес ему иностранец, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это произошло в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные.

Группа из около 50 иностранцев бросала в польские патрули ветки и камни.

Напомним, 27 мая в кортеж президента Польши Анджея Дуды неизвестный бросил петарду. Впоследствии злоумышленника задержала полиция.

Также на белорусско-украинской границе пограничники не фиксируют подразделений России. Однако это направление остается угрожающим, ведь Беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора.

Беларусь
Польша
граница
нападение
пограничники
Дональд Туск

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