Блокада на кордоні України — протестувальники поновили рух вантажівок на одному з КПП

Вантажівки на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Фото: Держприкордонслужба України

Нові протести польских фермерів розпочалися у вівторок, 4 червня. Опівночі з 6 на 7 червня у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у п'ятницю, 7 червня.

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На польсько-українському кордоні у вівторок, 4 червня, розпочалися нові протести фермерів. У результаті акції було заблоковано рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне".

Мітингувальники обіцяли зупинити страйк о 14 годині, 6 червня, проте обіцянку не виконали.

Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припинили блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Гребенне —Рава-Руська".

Допис Державної митної служби України. Фото:скриншот

Раніше ми писали, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі немає чіткої інформації про те, що відбувається на пропускному пункті "Медика-Шегині", який, можливо, блокують польські фермери.

Нагадаємо, 5 червня польські фермери зупиняли роботу КПП — "Медика — Шегині".