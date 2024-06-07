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Блокада на кордоні України — протестувальники поновили рух вантажівок на одному з КПП

7 червня 2024 08:33
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Блокада на кордоні України — протестувальники поновили рух вантажівок на одному з КПП
Вантажівки на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Фото: Держприкордонслужба України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Нові протести польских фермерів розпочалися у вівторок, 4 червня. Опівночі з 6 на 7 червня у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у п'ятницю, 7 червня.

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У пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська"  відновили рух вантажівок

На польсько-українському кордоні у вівторок, 4 червня, розпочалися нові протести фермерів. У результаті акції було заблоковано рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне".

Мітингувальники обіцяли зупинити страйк о 14 годині, 6 червня, проте обіцянку не виконали.

Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припинили блокування руху вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Гребенне —Рава-Руська".

Блокада на кордоні України — протестувальники поновили рух вантажівок на одному з КПП - фото 1
Допис Державної митної служби України. Фото:скриншот

Раніше ми писали, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі немає чіткої інформації про те, що відбувається на пропускному пункті "Медика-Шегині", який, можливо, блокують польські фермери. 

Нагадаємо, 5 червня польські фермери зупиняли роботу КПП — "Медика — Шегині".

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