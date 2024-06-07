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Блокада на границе Украины — протестующие возобновили движение грузовиков на одном из КПП

7 июня 2024 08:33
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Блокада на границе Украины — протестующие возобновили движение грузовиков на одном из КПП
Грузовики на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Фото: Госпогранслужба Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Новые протесты польских фермеров начались во вторник, 4 июня. В полночь с 6 на 7 июня в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в пятницу, 7 июня.

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На польско-украинской границе во вторник, 4 июня, начались протесты фермеров. В результате акции было заблокировано движение грузовиков на пункте пропуска "Рава — Русская-Гребенное".

Митингующие обещали остановить забастовку в 14 часов, 6 июня, однако обещание не выполнили.

В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Гребенное — Рава-Русская".

Блокада на границе Украины - протестующие возобновили движение грузовиков на одном из КПП - фото 1
Сообщение Государственной таможенной службы Украины. Фото:скриншот

Ранее мы писали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пока нет четкой информации о том, что происходит на пропускном пункте "Медика-Шегини" , который, возможно, блокируют польские фермеры.

Напомним, 5 июня польские фермеры останавливали работу КПП — "Медика — Шегини".

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Украина
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