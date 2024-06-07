Блокада на границе Украины — протестующие возобновили движение грузовиков на одном из КПП
Новые протесты польских фермеров начались во вторник, 4 июня. В полночь с 6 на 7 июня в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в пятницу, 7 июня.
В пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская" возобновили движение грузовиков
На польско-украинской границе во вторник, 4 июня, начались протесты фермеров. В результате акции было заблокировано движение грузовиков на пункте пропуска "Рава — Русская-Гребенное".
Митингующие обещали остановить забастовку в 14 часов, 6 июня, однако обещание не выполнили.
В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Гребенное — Рава-Русская".
Ранее мы писали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пока нет четкой информации о том, что происходит на пропускном пункте "Медика-Шегини" , который, возможно, блокируют польские фермеры.
Напомним, 5 июня польские фермеры останавливали работу КПП — "Медика — Шегини".
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