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Польські фермери хочуть заблокувати кордон на одному із КПП аж до осені — що відомо

8 червня 2024 11:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники попередили про можливе блокування ще одного КПП на кордоні з Польщею
Блокування кордону з Польщею. Фото: International Transport Association of Ukraine
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники заявили про можливе блокування руху на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску "Шегині—Медика". За їхніми даними, польські фермери можуть обмежити проїзд до осені цього року.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України у суботу, 8 червня.

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Імовірне блокування пункту пропуску "Шегині — Медика"

Держприкордонслужба попередила про можливе блокування руху у пункті пропуску "Шегині — Медика". 

"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині"", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, блокування може початися в неділю, 9 червня, о 10:00 і триватиме аж до кінця вересня цього року. Наразі не відомо для яких саме транспортних засобів буде обмежено проїзд.

Польські фермери хочуть заблокувати кордон на одному із КПП аж до осені — що відомо - фото 1
Допис Держприкордонслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, опівночі з 6 на 7 червня у пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська" було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

Також ми писали, що  5 червня польські фермер зупинили роботу ще одного КПП — "Медика — Шегині".

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