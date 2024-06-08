Прикордонники попередили про можливе блокування ще одного КПП на кордоні з Польщею

Польські фермери хочуть заблокувати кордон на одному із КПП аж до осені — що відомо
Прикордонники заявили про можливе блокування руху на кордоні з Польщею, а саме на пункті пропуску "Шегині—Медика". За їхніми даними, польські фермери можуть обмежити проїзд до осені цього року.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України у суботу, 8 червня.
Імовірне блокування пункту пропуску "Шегині — Медика"
Держприкордонслужба попередила про можливе блокування руху у пункті пропуску "Шегині — Медика".
"За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині"", — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, блокування може початися в неділю, 9 червня, о 10:00 і триватиме аж до кінця вересня цього року. Наразі не відомо для яких саме транспортних засобів буде обмежено проїзд.
Нагадаємо, опівночі з 6 на 7 червня у пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська" було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.
Також ми писали, що 5 червня польські фермер зупинили роботу ще одного КПП — "Медика — Шегині".
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