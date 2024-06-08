Пограничники предупредили о возможной блокировке еще одного КПП на границе с Польшей

Блокировка границы с Польшей. Фото: International Transport Association of Ukraine

Пограничники заявили о возможной блокировке движения на границе с Польшей, а именно на пункте пропуска "Шегини —Медика". По их данным, польские фермеры могут ограничить проезд до осени этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу, 8 июня.

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Вероятна блокировка пункта пропуска "Шегини — Медика"

Госпогранслужба предупредила о возможной блокировке движения в пункте пропуска "Шегини — Медика".

"По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини"", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, блокировка может начаться в воскресенье, 9 июня, в 10:00 и продлится до конца сентября этого года. Пока неизвестно для каких именно транспортных средств будет ограничен проезд.

Сообщение Госпогранслужбы. Фото: скриншот

Напомним, в полночь с 6 на 7 июня в пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская" был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

Также мы писали, что 5 июня польские фермеры остановили работу еще одного КПП — "Медика — Шегини".