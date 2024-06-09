Блокада "Медика-Шегини" — комментарий ГПСУ

КПП "Медика-Шегини". Фото: УНИАН

Не так давно польские фермеры-забастовщики снова пригрозили начать блокирование одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако сегодня, 9 июня, КПП "Медика-Шегини" работает в штатном режиме.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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По словам Демченко, активности аграриев не было в течение дня.

"Направление пунктов пропуска "Шегини — Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на данный момент все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях беспрепятственно", — сказал Демченко.

От польской стороны, как заявил он, Украина не получала оговорки о провокациях аграриев.

"Я не исключаю, что блокировка движения для транспортных средств сегодня не состоится. Конечно хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались", — заметил спикер.

Напомним, ранее польские забастовщики объявили о блокаде КПП "Медика-Шегини" до осени этого года.

В то же время в полночь с 6 на 7 июня в пункте пропуска "Гребенне-Рава-Русская" был восстановлен пропуск грузовиков после его перекрытия.