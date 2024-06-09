Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Забастовки на границе с Польшей — в ГПСУ опровергли перекрытие одного из КПП arrow

Забастовки на границе с Польшей — в ГПСУ опровергли перекрытие одного из КПП

9 июня 2024 14:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Блокада "Медика-Шегини" — комментарий ГПСУ
КПП "Медика-Шегини". Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Не так давно польские фермеры-забастовщики снова пригрозили начать блокирование одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако сегодня, 9 июня, КПП "Медика-Шегини" работает в штатном режиме.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

Забастовок на границе с Польшей нет

По словам Демченко, активности аграриев не было в течение дня.

"Направление пунктов пропуска "Шегини — Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на данный момент все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях беспрепятственно", — сказал Демченко.

От польской стороны, как заявил он, Украина не получала оговорки о провокациях аграриев.

"Я не исключаю, что блокировка движения для транспортных средств сегодня не состоится. Конечно хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались", — заметил спикер.

Напомним, ранее польские забастовщики объявили о блокаде КПП "Медика-Шегини" до осени этого года.

В то же время в полночь с 6 на 7 июня в пункте пропуска "Гребенне-Рава-Русская" был восстановлен пропуск грузовиков после его перекрытия.

Украина
Польша
пограничники
ГПСУ
КПП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку