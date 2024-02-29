Стефанчук зустрівся зі спікеркою Сенату Польщі — які питання обговорювали
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч зі спікеркою Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Сторони обговорили ситуацію на польському кордоні з блокадою руху вантажівок, експорт української агропродукції та посилення санкцій проти Росії.
Про це Руслан Стефанчук повідомив у Facebook в четвер, 29 лютого.
Переговори Стефанчука з Кідавою-Блонською
Стефанчук та Кідава-Блонська обговорили на зустрічі експорт українського зерна та блокаду руху вантажівок на кордоні з Польщею.
"Важливо знайти можливості якнайшвидше вирішити проблему на кордоні", — акцентував голова ВР.
Окремо посадовці приділили увагу посиленню санкцій проти Росії. Сторони обговорили розробку механізму для конфіскації заморожених у Польщі російських активів.
Стефанчук висловив вдячність керівництву та народу Польщі за підтримку і допомогу, надану Україні за період повномасштабного вторгнення.
"Висловив вдячність за прихисток українців, надану політичну, військову й гуманітарну допомогу. Україна також вдячна за підтримку Формули миру та шляху України до ЄС", — зазначив лідер парламенту.
Нагадаємо, станом на четвер, 29 лютого, в чергах на кордоні з Польщею стояли понад 2200 українських вантажівок.
Як відомо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.
Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу.
Напередодні, 28 лютого, представники України та Польщі провели переговори на тлі блокади кордону. Посадовці вирішили, чи будуть повністю закривати торгівлю між сусідніми країнами.
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