Стефанчук зустрівся зі спікеркою Сенату Польщі — які питання обговорювали

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та спікерка Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч зі спікеркою Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Сторони обговорили ситуацію на польському кордоні з блокадою руху вантажівок, експорт української агропродукції та посилення санкцій проти Росії.

Про це Руслан Стефанчук повідомив у Facebook в четвер, 29 лютого.

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Стефанчук та Кідава-Блонська обговорили на зустрічі експорт українського зерна та блокаду руху вантажівок на кордоні з Польщею.

"Важливо знайти можливості якнайшвидше вирішити проблему на кордоні", — акцентував голова ВР.

Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Окремо посадовці приділили увагу посиленню санкцій проти Росії. Сторони обговорили розробку механізму для конфіскації заморожених у Польщі російських активів.

Стефанчук висловив вдячність керівництву та народу Польщі за підтримку і допомогу, надану Україні за період повномасштабного вторгнення.

Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

"Висловив вдячність за прихисток українців, надану політичну, військову й гуманітарну допомогу. Україна також вдячна за підтримку Формули миру та шляху України до ЄС", — зазначив лідер парламенту.

Скриншот допису Стефанчука

Нагадаємо, станом на четвер, 29 лютого, в чергах на кордоні з Польщею стояли понад 2200 українських вантажівок.

Як відомо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

Напередодні, 28 лютого, представники України та Польщі провели переговори на тлі блокади кордону. Посадовці вирішили, чи будуть повністю закривати торгівлю між сусідніми країнами.