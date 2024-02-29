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Стефанчук встретился со спикером Сената Польши — какие вопросы обсуждали

29 февраля 2024 13:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стефанчук встретился со спикером Сената Польши — какие вопросы обсуждали
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу со спикером Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской. Стороны обсудили ситуацию на польской границе с блокадой движения грузовиков, экспортом украинской агропродукции и усиление санкций против России.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил в Facebook в четверг, 29 февраля.

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Стефанчук и Кидава-Блонская обсудили на встрече экспорт украинского зерна и блокаду движения грузовиков на границе с Польшей.

"Важно найти возможности как можно быстрее решить проблему на границе", — акцентировал глава ВР.

Глава ВР Руслан Стефанчук
Глава ВР Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Отдельно чиновники уделили внимание усилению санкций против России. Стороны обсудили разработку механизма конфискации замороженных в Польше российских активов.

Стефанчук выразил благодарность руководству и народу Польши за поддержку и помощь, оказанную Украине за период полномасштабного вторжения.

Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонска
Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

"Поблагодарил за убежище для украинцев, оказанную политическую, военную и гуманитарную помощь. Украина также благодарна за поддержку Формулы мира и вступления Украины в ЕС", — указал лидер парламента.

Скриншот сообщения Стефанчука
Скриншот поста Стефанчука

Напомним, по состоянию на четверг, 29 февраля, в очередях на границе с Польшей стояли более 2200 украинских грузовиков.

Как известно, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Главные требования протестующих — запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

Накануне, 28 февраля, представители Украины и Польши провели переговоры на фоне блокады границы. Чиновники решили, будут ли полностью закрывать торговлю между соседними странами.

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Руслан Стефанчук
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