Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні arrow

Стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні

21 квітня 2024 21:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Джонсон, який раніше не хотів виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, переглянув своє рішення після ознайомлення з розвідувальними даними. Окрім того, йому надали значний обсяг інформації, пов'язаний із злочинами Російської Федерації.

Про це повідомляє The New York Times у неділю, 21 квітня.

Читайте також:

Джонсон змінив рішення щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон розмірковував над тим, як провести пакет допомоги Україні через Конгрес і при цьому не втратити посаду.

Він зустрічався в Овальному кабінеті з очільниками органів національної безпеки, включаючи Вільяма Бернса, директора ЦРУ, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Також Джонсон неодноразово зустрічався з різними групами республіканців і розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

Рішення Джонсона ризикнути посадою спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроєкт про допомогу Україні у розмірі 61 мільярда доларів, стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", — сказав Джонсон в інтерв'ю журналістам кілька днів тому.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Вже у вівторок, 23 квітня, цей законопроєкт розгляне Сенат США.

Також ми повідомляли, що спікер Конгресу США Майк Джонсон зустрівся із Сергієм Гайдаржи, який втратив дружину та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.

США
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд