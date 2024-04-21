Стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: Reuters

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Джонсон, який раніше не хотів виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, переглянув своє рішення після ознайомлення з розвідувальними даними. Окрім того, йому надали значний обсяг інформації, пов'язаний із злочинами Російської Федерації.

Про це повідомляє The New York Times у неділю, 21 квітня.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон розмірковував над тим, як провести пакет допомоги Україні через Конгрес і при цьому не втратити посаду.

Він зустрічався в Овальному кабінеті з очільниками органів національної безпеки, включаючи Вільяма Бернса, директора ЦРУ, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Також Джонсон неодноразово зустрічався з різними групами республіканців і розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

Рішення Джонсона ризикнути посадою спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроєкт про допомогу Україні у розмірі 61 мільярда доларів, стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", — сказав Джонсон в інтерв'ю журналістам кілька днів тому.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Вже у вівторок, 23 квітня, цей законопроєкт розгляне Сенат США.

Також ми повідомляли, що спікер Конгресу США Майк Джонсон зустрівся із Сергієм Гайдаржи, який втратив дружину та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.