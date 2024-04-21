Стало відомо, чому спікер Палати представників США змінив думку про допомогу Україні
Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Джонсон, який раніше не хотів виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, переглянув своє рішення після ознайомлення з розвідувальними даними. Окрім того, йому надали значний обсяг інформації, пов'язаний із злочинами Російської Федерації.
Про це повідомляє The New York Times у неділю, 21 квітня.
Джонсон змінив рішення щодо допомоги Україні
Спікер Палати представників Майк Джонсон розмірковував над тим, як провести пакет допомоги Україні через Конгрес і при цьому не втратити посаду.
Він зустрічався в Овальному кабінеті з очільниками органів національної безпеки, включаючи Вільяма Бернса, директора ЦРУ, щоб обговорити секретні дані розвідки.
Також Джонсон неодноразово зустрічався з різними групами республіканців і розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.
Рішення Джонсона ризикнути посадою спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроєкт про допомогу Україні у розмірі 61 мільярда доларів, стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.
"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", — сказав Джонсон в інтерв'ю журналістам кілька днів тому.
Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Вже у вівторок, 23 квітня, цей законопроєкт розгляне Сенат США.
Також ми повідомляли, що спікер Конгресу США Майк Джонсон зустрівся із Сергієм Гайдаржи, який втратив дружину та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.
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