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Стало известно, почему спикер Палаты представителей США изменил мнение о помощи Украине

21 апреля 2024 21:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, почему спикер Палаты представителей США изменил мнение о помощи Украине
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон, ранее не желавший выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, пересмотрел свое решение после ознакомления с разведывательными данными. Кроме того, ему предоставили значительный объем информации, связанный с преступлениями Российской Федерации.

Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 21 апреля.

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Джонсон изменил решение о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон размышлял о том, как провести пакет помощи Украине через Конгресс и при этом не потерять должность.

Он встречался в Овальном кабинете с руководителями органов национальной безопасности, включая Уильяма Бернса, директора ЦРУ, чтобы обсудить секретные данные разведки.

Также Джонсон неоднократно встречался с разными группами республиканцев и рассматривал отношение их избирателей к финансированию Украины.

Решение Джонсона рискнуть постом спикера, чтобы протолкнуть через Палату представителей законопроект о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, стало кульминацией его чрезвычайной личной и политической эволюции.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистическое решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас критически важно", — сказал Джонсон в интервью журналистам несколько дней тому назад.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Уже во вторник, 23 апреля, этот законопроект рассмотрит Сенат США.

Также мы сообщали, что спикер Конгресса США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи , потерявшим жену и четырехмесячного сына Тимофея в результате российского обстрела Одессы 2 марта.

США
Конгресс
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Украина

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