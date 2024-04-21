Палата Конгресу США передає Сенату кращий пакет допомоги Україні, — спікер Майк Джонсон

Палата представників США. Фото ілюстративне: AP

Пакет законопроєктів, який нижня палата Конгресу США ухвалила в суботу, 20 квітня, краще, ніж версія Сенату. Перевагою цього пакету є додаткові кроки щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності.

Як повідомляє "Укрінформ", про це в суботу, 20 квітня, заявив журналістам спікер Палати представників Майк Джонсон.

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Майк Джонсон зазначив, що пакет Палати представників включає додаткові санкції проти Росії й Іран. Будь-який законопроєкт не може бути ідеальним для всіх, але це "набагато кращий продукт" за версію Сенату.

За словами Джонсона, Конгрес уважно стежитиме за кожним доларом, який витрачатиметься.

"Краще відправляти боєприпаси на конфлікт за кордоном, ніж наших власних людей, наші війська. І я думаю, що це — важливий момент та важлива можливість прийняти це рішення", — наголосив спікер.

Він зазначив, що Палата представників спромоглася ухвалити вагомі законопроєкти та очікує, що Сенат прийме таке ж рішення.

На запитання, чи не боїться він процедури звільнення через голосування, яку можуть застосувати ультраправі законодавці, Джонсон відповів, що має виконувати свою роботу, тому вчинив так, як вважає правильним. Також він зазначив, що попри затягування процесу розгляду в Палаті представників законопроєкту щодо підтримки України, рішення прийняли обмірковано та вчасно.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Вже у вівторок, 23 квітня, цей законопроєкт розгляне Сенат США.

Також ми повідомляли, що спікер Конгресу США Майк Джонсон зустрівся із Сергієм Гайдаржи, який втратив дружину та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.