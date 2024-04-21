Палата Конгресса США передает Сенату лучший пакет помощи Украине, — спикер Майк Джонсон

Палата представителей США. Фото иллюстративное: AP

Пакет законопроектов, который нижняя палата Конгресса США приняла в субботу, 20 апреля, лучше, чем версия Сената. Преимуществом этого пакета являются дополнительные шаги по поддержке Украины и привлечению России к ответственности.

Как сообщает "Укринформ", об этом в субботу, 20 апреля, заявил журналистам спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Майк Джонсон отметил, что пакет Палаты представителей включает в себя дополнительные санкции против России и Ирана. Любой законопроект не может быть идеальным для всех, но это "намного лучший продукт", чем версия Сената.

По словам Джонсона, Конгресс будет внимательно следить за каждым долларом, который будет тратиться.

"Лучше отправлять боеприпасы на конфликт за границей, чем наших собственных людей, наши войска. И я думаю, что это — важный момент и важная возможность принять это решение", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что Палата представителей смогла принять веские законопроекты и ожидает, что Сенат примет такое же решение.

На вопрос, не боится ли он процедуры увольнения из-за голосования, которое могут применить ультраправые законодатели, Джонсон ответил, что должен выполнять свою работу, поэтому поступил так, как считает правильным. Также он отметил, что, несмотря на затягивание процесса рассмотрения в Палате представителей законопроекта о поддержке Украины, решение приняли обдуманно и вовремя.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Уже во вторник, 23 апреля, этот законопроект рассмотрит Сенат США.

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