Спікер Конгресу США зустрівся із чоловіком, який втратив дружину та сина під час обстрілу Одеси

Сергій Гайдаржи (ліворуч — із спікером Конгресу США, праворуч — із родиною). Колаж: Telegram-канал Олександра Третяка

Спікер Конгресу США Майк Джонсон зустрівся із Сергієм Гайдаржи. Чоловік, якому випала можливість поспілкуватися із конгресменом, втратив дружину та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.

Про це в суботу, 20 квітня, повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Олександра Третяка

Що відомо про зустріч конгресмена з одеситом

Про що розмовляли представник американського Конгресу та укранець, невідомо, однак мер Рівного зазначає, що ця зустріч стала переломною в рішенні Майка Джонсона поставити на голосування пакет підтримки Україні.

Так само, як і Сергій Гайдаржи, спікер Конгресу США є євангельским християнином.

Після розмови з одеситом Джонсон зазначив, що навіть загроза відставки не змусить його відмовитися від бажання допомогти Україні.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити по-іншому, але я роблю те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зброєю зараз критично важливе. Я дійсно так вважаю", — сказав спікер Конгресу США.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів.

Також ми повідомляли, коли законопроєкт про допомогу Україні розгляне Сенат США.