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Спикер Конгресса США встретился с мужчиной, потерявшим жену и сына во время обстрела Одессы

21 апреля 2024 00:39
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Спикер Конгресса США встретился с мужчиной, потерявшим жену и сына во время обстрела Одессы
Сергей Гайдаржи (слева — со спикером Конгресса США, справа — с семьей). Коллаж: Telegram-канал Александра Третьяка
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Спикер Конгресса США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи. Мужчина, которому представилась возможность пообщаться с конгрессменом, потерял жену и четырехмесячного сына Тимофея в результате российского обстрела Одессы 2 марта.

Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил городской голова Ровно Александр Третяк.

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Скриншот сообщения Александра Третьяка

Что известно о встрече конгрессмена с одесситом

О чем говорили представитель американского Конгресса и украинец, неизвестно, однако мэр Ровно отмечает, что эта встреча стала переломной в решении Майка Джонсона поставить на голосование пакет поддержки Украины.

Так же, как и Сергей Гайдаржи, спикер Конгресса США является евангельским христианином.

После разговора с одесситом Джонсон отметил, что даже угроза отставки не заставит его отказаться от желания помочь Украине.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистическое решение и поступить по-другому, но делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", — сказал спикер Конгресса США.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Также мы сообщали, когда законопроект о помощи Украине рассмотрит Сенат США.

США
Одесса
Конгресс
Александр Третяк
обстрелы

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