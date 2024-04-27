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Стало відомо, чи потрібно українцям повертатися з Польщі для військового обліку

27 квітня 2024 17:58
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Стало відомо, чи потрібно українцям повертатися з Польщі для військового обліку
Посол України в Польщі Василь Зварич. Фото: TVN24
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У МЗС розглядають дистанційний формат постановки на облік військовозобов'язаних. Так, українцям буде необов'язково вертатися з Польщі, щоб стати на військовий облік.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв'ю TVN 24 у суботу, 27 квітня.

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Він зазначив, що Київ не звертався до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку.


"Ми не можемо нікого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз'яснити нашим громадянам, про що йдеться", — заявив Зварич.

Посол вважає, що громадянам варто "трішки зачекати", щоб зрозуміти механізм дії для оновлення власних даних. Наразі тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані.

"Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", — додав він.

Раніше ми писали, що у Польщі зробили заяву про надання тимчасового захисту для українських біженців без паспорта.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами України.

Після цього у Варшаві 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс.

Польща
війна
посол
Україна
мобілізація

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