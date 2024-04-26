Тимчасовий захист біженців — у МЗС Польщі зробили важливу заяву

Українські біженці у Польщі. Фото: Agencja Wyborcza.pl

У Польщі готують нову редакцію спеціального закону про допомогу українським біженцям з урахуванням мобілізаційного закону в Україні. Зокрема, там вже продовжили тимчасовий захист переселенцям до 30 червня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський в ефірі телеканалу TVN24.

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Продовження тимчасового захисту біженцям у Польщі

"Усі рішення щодо громадян України, які проживають у Польщі, регламентуються спецзаконом. Нещодавно ми продовжили дію цього закону до 30 червня, а за кілька днів подамо його нову редакцію, яка врегулює всі ці питання", — сказав Кєрвінський, повідомляючи про зміни.

Він додав, що Польща не планує передавати жодні дані третім сторонам про біженців, які перебувають на її території. Це також стосується й України.

Нагадаємо, що українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульські послуги для чоловіків, які підлягають призову, тимчасово призупинені за кордоном.

Разом з тим, днями стало відомо, що Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.