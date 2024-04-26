Временная защита беженцев — в МИД Польши сделали важное заявление

Украинские беженцы в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl

В Польше готовится новая редакция специального закона о помощи украинским беженцам с учетом мобилизационного закона в Украине. В частности, там уже продлили временную защиту переселенцам до 30 июня.

Об этом сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24.

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Продолжение временной защиты беженцам в Польше

"Все решения по гражданам Украины, проживающим в Польше, регламентируются спецзаконом. Недавно мы продлили действие этого закона до 30 июня, а через несколько дней подадим его новую редакцию, которая урегулирует все эти вопросы", — сказал Кервинский, сообщая об изменениях.

Он добавил, что Польша не планирует передавать никакие данные третьим сторонам о находящихся на ее территории беженцах. Это также относится и Украины.

Напомним, что украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульские услуги для мужчин, подлежащих призыву, временно приостановлены за границей.

Вместе с тем, на днях стало известно, что Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.