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Українцям призупинили видачу паспортів за кордоном — в чому причина

23 квітня 2024 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українцям призупинили видачу паспортів за кордоном — в чому причина
Паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Це сталося внаслідок технічних причин.

Про це повідомила пресслужба ДП "Документ" у вівторок, 23 квітня.

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Видача документів за кордоном

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ"", — йдеться у повідомленні.

Водночас подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ"", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні спростили обмін документами між банками, клієнтами та держателями державних реєстрів. Національний банк спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили відповідний механізм.

Також з 1 квітня 2024 року громадяни України повинні будуть враховувати збільшення вартості оформлення закордонного паспорта. Замовлення документа здорожчало на 102 гривні.

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