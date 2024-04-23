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Украинцам приостановили выдачу паспортов за границей — в чем причина

23 апреля 2024 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцам приостановили выдачу паспортов за границей — в чем причина
Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Это произошло по техническим причинам.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Документ" во вторник, 23 апреля.

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"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", — говорится в сообщении.

В то же время, подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

"Зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине упростили обмен документами между банками, клиентами и держателями государственных реестров. Национальный банк совместно с Министерством цифровой трансформации запустил соответствующий механизм.

Также с 1 апреля 2024 года граждане Украины должны будут учитывать увеличение стоимости оформления загранпаспорта. Заказ документа подорожал на 102 гривны.

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