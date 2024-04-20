Юрист пояснив, хто має право на перевірку документів під час війни в Україні

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану перевірка документів відбувається достатньо часто. Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи є це законним.

Про це повідомляють Факти в субботу, 20 квітня.

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Раніше, за словами юриста, представники ТЦК не мали права перевіряти документи та затримувати людину. Для цього вони повинні були викликати представників поліції і вже при їхній присутності проводити перевірку документів. Раніше коли представники ТЦК підходили і просили пред'явити документи, такі дії вважалися незаконними.

До ухвалення нового закону про мобілізацію право перевіряти документи мали тільки представники Національної поліції. Після підписання закону деякі правила перевірки документів змінилися.

Ухвалений закон про посилення мобілізації розширив повноваження ТЦК. Тепер, під час проведення мобілізації, військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Це може бути:

приписне посвідчення;

військовий квиток;

тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Ці документи потрібно пред'явити на вимогу представникам ТЦК чи поліцейським для перевірки в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Також ці документи доведеться пред'явити представникам Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, на пунктах пропуску через державний кордон України і на контрольованому прикордонному районі.

За новими правилами процес перевірки документів буде проводитись із фото- та відеофіксацією.

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