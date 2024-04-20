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Юрист объяснил, кто имеет право на проверку документов во время войны в Украине

20 апреля 2024 15:23
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Юрист объяснил, кто имеет право на проверку документов во время войны в Украине
Проверка документов. Фото: ГНСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Во время военного положения проверка документов проходит достаточно часто. Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли это.

Об этом сообщают Факты в субботу, 20 апреля.

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Ранее, по словам юриста, представители ТЦК не имели права проверять документы и задерживать человека. Для этого они должны были вызвать представителей полиции и уже в их присутствии проводить проверку документов. Ранее, когда представители ТЦК подходили и просили предъявить документы, такие действия считались незаконными.

До принятия нового закона о мобилизации право проверять документы имели только представители Национальной полиции. После принятия закона некоторые правила проверки документов изменились.

Принятый закон о мобилизации расширил полномочия ТЦК. Теперь во время проведения мобилизации военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Это может быть:

  • приписное удостоверение;
  • военный билет;
  • временное удостоверение военнообязанного.

Эти документы следует предъявить по требованию представителям ТЦК или полицейским для проверки в Едином государственном реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Также эти документы нужно предъявлять представителям Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, на пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контролируемом приграничном районе.

По новым правилам, процесс проверки документов будет проводиться с фото- и видеофиксацией.

Ранее мы писали, куда украинцы могут пожаловаться на работу сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, будут ли украинцы получать электронные повестки.

Также мы информировали, сколько времени у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

закон
Украина
мобилизация
документы
юрист

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