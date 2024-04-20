Юрист объяснил, кто имеет право на проверку документов во время войны в Украине
Во время военного положения проверка документов проходит достаточно часто. Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли это.
Об этом сообщают Факты в субботу, 20 апреля.
Кому можно показывать свои документы в военное время
Ранее, по словам юриста, представители ТЦК не имели права проверять документы и задерживать человека. Для этого они должны были вызвать представителей полиции и уже в их присутствии проводить проверку документов. Ранее, когда представители ТЦК подходили и просили предъявить документы, такие действия считались незаконными.
До принятия нового закона о мобилизации право проверять документы имели только представители Национальной полиции. После принятия закона некоторые правила проверки документов изменились.
Принятый закон о мобилизации расширил полномочия ТЦК. Теперь во время проведения мобилизации военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.
Это может быть:
- приписное удостоверение;
- военный билет;
- временное удостоверение военнообязанного.
Эти документы следует предъявить по требованию представителям ТЦК или полицейским для проверки в Едином государственном реестре военнообязанных, призывников и резервистов.
Также эти документы нужно предъявлять представителям Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, на пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контролируемом приграничном районе.
По новым правилам, процесс проверки документов будет проводиться с фото- и видеофиксацией.
Ранее мы писали, куда украинцы могут пожаловаться на работу сотрудников ТЦК и СП.
Напомним, мы сообщали, будут ли украинцы получать электронные повестки.
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