З 1 квітня для українців подорожчає закордонний паспорт

Закордонні паспорти громадян України. Ілюстративне фото: УНІАН

З 1 квітня 2024 року громадяни України повинні будуть враховувати збільшення вартості оформлення закордонного паспорта. Замовлення документу здорожчає на 102 гривні.

Цю інформацію оприлюднила Державна міграційна служба.

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Згідно з повідомленням ДМСУ, з 1 квітня Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Це призведе до загального зростання вартості оформлення цього документа.

Таким чином, вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів, що раніше становила 1496 грн, збільшиться до 1598 грн. З них 992 грн становитиме вартість адміністративної послуги, а 606 грн - вартість бланка. Оформлення паспорта до 20 робочих днів, яке раніше коштувало 856 грн, тепер обійдеться в 958 грн, з 352 грн на адмінпослуги та 606 грн на бланк.

Держміграція також зауважила, що особи, які вже оплатили адміністративні послуги і подали заяви на оформлення документів до 31 березня 2024 року, отримають їх за попередніми тарифами. Проте ті, хто оплатив послуги до цієї дати, але ще не подавали заяви, зможуть додатково сплатити відповідно до нових тарифів на момент їх подачі.

Нагадаємо, що протягом двох років в Україні замість паспорта видаватимуть тимчасове посвідчення. Нововведення стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у населених пунктах, де тривають бойові дії.

Також ми писали про те, що в Україні наразі можливо оформлювати процес отримання документів онлайн. Тому якщо ви подали необхідні документи на оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта України або ж інших міграційних документів, відстежувати процес їхньої готовності можна відтепер також онлайн.