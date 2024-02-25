Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

Паспорт громадянина України. Фото: Новини.LIVE

Протягом двох років в Україні замість паспорта видаватимуть тимчасове посвідчення. Нововведення стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у населених пунктах, де тривають бойові дії.

Відповідне рішення ухвалили у Кабінеті міністрів.

Тимчасове посвідчення замість паспорта

"Передусім таку стратегію погодили задля повернення громадян України з тимчасово окупованих територій через треті країни", — йдеться в повідомленні.

Усі подробиці нововведення передбачені документом "Про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією".

"Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, є неможливим з огляду та те, що окремими країнами, особливо державою-агресором, це буде використано як визнання Україною окупованих територій — територією іноземної держави", — йдеться в повідомлені.

Прийняте рішення сприятиме отриманню українцями документа, що засвідчує їх особу та громадянство, дозволяючи їм виїхати через територію, зокрема Росії, в'їхати до третіх країн та звертатися до закордонних дипломатичних установ для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Тимчасове посвідчення видаватимуть:

особам які втратили паспорт громадянина України, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або щодо яких наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;

особам до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Нагадаємо, російським чиновникам пропонують отримати британське громадянство в обмін на передачу інформації спецслужбам Британії.

Також до кінця лютого Верховна Рада України може ухвалити у першому читанні законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства. Його подав глава держави Володимир Зеленський.