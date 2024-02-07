Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт про множинне громадянство

Верховна Рада України. Фото: wikipedia

До кінця лютого Верховна Рада України може ухвалити у першому читанні законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства. Його подав глава держави Володимир Зеленський.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у середу, 7 лютого.

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Корнієнко наголосив, що законопроєкт — це дуже важлива ініціатива президента.

За його словами, парламентарії та влада завжди працювали над тим, щоб українці в усьому світі, попри громадянство, яке вони наразі мають в країнах, де проживають, могли відчувати себе українцями, брати участь у житті країни, реалізувати себе, інвестувати в державу і отримати деякі виборчі права.

Перший заступник голови Ради зазначив, що законопроєктом запропоновано визначити перелік держав, громадяни яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку. Йдеться про понад 30 держав, серед яких:

країни ЄС;

Сполучені Штати Америки;

Канада;

Велика Британія;

Японія.

"Усі ми працюємо над тим, щоб наша велика українська родина дійсно мала однакові права по всьому світу… До кінця лютого ми спробуємо ухвалити законопроєкт у першому читанні", — додав Корнієнко.

Нагадаємо, 22 січня Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вніс у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, у разі ухвалення закону про множинне громадянство, військовозобов'язані українці не можуть покинути домівку під час воєнного стану.

Раніше, Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи підтримують вони множинне громадянство. Частина опитаних заявила, що люди мають право обирати, тому така ініціатива на часі.