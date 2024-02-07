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Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о множественном гражданстве

7 февраля 2024 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект о множественном гражданстве
Верховная рада Украины. Фото: wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

До конца февраля Верховная Рада Украины может принять в первом чтении законопроект о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства. Его подал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в среду, 7 февраля.

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Корниенко подчеркнул, что законопроект — это очень важная инициатива президента.

По его словам, парламентарии и власть всегда работали над тем, чтобы украинцы во всем мире, несмотря на гражданство, которое они имеют в странах, где проживают, могли чувствовать себя украинцами, участвовать в жизни страны, реализовать себя, инвестировать в государство и получить некие избирательные права.

Первый заместитель главы Рады отметил, что законопроектом предложено определить перечень государств, граждане которых могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Речь идет о более чем 30 государствах, среди которых:

  • страны ЕС;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Канада;
  • Великобритания;
  • Япония.

"Все мы работаем над тем, чтобы наша большая украинская семья действительно имела одинаковые права по всему миру... До конца февраля мы попробуем принять законопроект в первом чтении", — добавил Корниенко.

Напомним, 22 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве относительно украинского гражданства и территорий. Он внес в ВРУ законопроект, который позволит ввести институт множественного гражданства.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в случае принятия закона о множественном гражданстве военнообязанные украинцы не смогут покинуть дом во время военного положения.

Ранее Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они множественное гражданство. Часть опрошенных заявила, что люди имеют право выбирать, поэтому такая инициатива актуальная.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
закон
украинцы
Украина
гражданство
президент

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