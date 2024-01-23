Кулеба відповів, чи дозволить множинне громадянство виїхати з України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про множинне громадянство. Утім, у разі його ухвалення, військовозобов'язані українці не можуть покинути домівку під час воєнного стану.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.
Множинне громадянтсво в Україні — що відомо
За словами Кулеби, ці питання врегульовані.
"Людина має свій обов'язок служіння і захисту Батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою", - зазначив міністр.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами Зеленського, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.
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