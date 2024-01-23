Кулеба відповів, чи дозволить множинне громадянство виїхати з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Президент Володимир Зеленський підписав указ про множинне громадянство. Утім, у разі його ухвалення, військовозобов'язані українці не можуть покинути домівку під час воєнного стану.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

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За словами Кулеби, ці питання врегульовані.

"Людина має свій обов'язок служіння і захисту Батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами Зеленського, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.