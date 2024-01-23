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Кулеба ответил, позволит ли множественное гражданство уехать из Украины

23 января 2024 04:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кулеба ответил, позволит ли множественное гражданство уехать из Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Президент Владимир Зеленский подписал указ о множественном гражданстве. Впрочем, в случае его принятия, военнообязанные украинцы не могут покинуть дом во время военного положения.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

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По словам Кулебы, эти вопросы урегулированы.

"Человек имеет свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и исполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством ", — отметил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По словам Зеленского, этот документ является возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Дмитрий Кулеба
гражданство
мобилизация
заграница

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