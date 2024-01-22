Указ про історично населені українцями території РФ з'явився на сайті Президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами Зеленського, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.
Указ було опубліковано на офіційному сайті Президента України.
"Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", — повідомив Зеленський у своєму вітанні з нагоди Дня Соборності.
Голова держави наголосив, що з цієї нагоди він підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".
Указ Зеленського про історично населені українцями території Росії було опубліковано на офіційному сайті Президента. Документом постановлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації.
Це стосується історично населених українцями земель: на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ).
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".
Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.
Додамо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софійській площі.
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