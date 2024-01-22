Указ про історично населені українцями території РФ з'явився на сайті Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписує указ. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Російської Федерації. За словами Зеленського, цей документ є поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього.

Указ було опубліковано на офіційному сайті Президента України.

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Указ Президента України про історично населені українцями території Російської Федерації. Фото: скриншот

"Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", — повідомив Зеленський у своєму вітанні з нагоди Дня Соборності.

Голова держави наголосив, що з цієї нагоди він підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

Мапа заселених українцями територій РФ. Фото: скриншот

Указ Зеленського про історично населені українцями території Росії було опубліковано на офіційному сайті Президента. Документом постановлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації.

Це стосується історично населених українцями земель: на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ).

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у День Соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Додамо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софійській площі.