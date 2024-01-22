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Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ появился на сайте Президента Украины

22 января 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ появился на сайте Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписывает указ. Фото иллюстративное: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По словам Зеленского, этот документ является возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Указ был опубликован на официальном сайте Президента Украины.

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Указ Президента Украины об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации. Фото: скриншот

"Сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", сообщил Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня Соборности.

Глава государства подчеркнул, что по этому случаю подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации".

Украина
Карта заселенных украинцами территорий РФ. Фото: скриншот

Указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России был опубликован на официальном сайте Президента. Документом постановлено внести на рассмотрение план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации.

Это касается исторически населенных украинцами земель: на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ).

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ".

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.

Добавим, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и напомнил строчки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софийской площади.

Владимир Зеленский
украинцы
Украина
указ
Россия

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