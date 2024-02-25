Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина arrow

Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

25 февраля 2024 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина
Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение двух лет в Украине вместо паспорта будут выдавать временное удостоверение. Нововведение касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.

Соответствующее решение было принято в Кабинете министров.

Временное удостоверение вместо паспорта

"Прежде всего, такую стратегию согласовали для возвращения граждан Украины с временно оккупированных территорий через третьи страны", — говорится в сообщении.

Все подробности нововведения предусмотрены документом "О реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины гражданам Украины, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией".

"Оформление удостоверения личности на возвращение в Украину гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, невозможно ввиду того, что отдельными странами, особенно государством-агрессором, это будет использовано как признание Украиной оккупированных территорий — территорией иностранного государства", — говорится в сообщении.

Принятое решение будет способствовать получению украинцами документа, удостоверяющего их личность и гражданство, позволяя им выехать через территорию, в частности России, въехать в третьи страны и обращаться в иностранные дипломатические учреждения для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Временное удостоверение будут выдавать:

  • лицам, которые потеряли паспорт гражданина Украины, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или в отношении которых имеется информация об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которая зафиксирована в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС; 
  • лицам до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Напомним, российским чиновникам предлагают получить британское гражданство в обмен на передачу информации спецслужбам Британии.

Также до конца февраля Верховная Рада Украины может принять в первом чтении законопроект о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства. Его подал глава государства Владимир Зеленский.

Кабинет министров
украинцы
Украина
паспорта
документы
загранпаспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме