Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE

В течение двух лет в Украине вместо паспорта будут выдавать временное удостоверение. Нововведение касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.

Соответствующее решение было принято в Кабинете министров.

Временное удостоверение вместо паспорта

"Прежде всего, такую стратегию согласовали для возвращения граждан Украины с временно оккупированных территорий через третьи страны", — говорится в сообщении.

Все подробности нововведения предусмотрены документом "О реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины гражданам Украины, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией".

"Оформление удостоверения личности на возвращение в Украину гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, невозможно ввиду того, что отдельными странами, особенно государством-агрессором, это будет использовано как признание Украиной оккупированных территорий — территорией иностранного государства", — говорится в сообщении.

Принятое решение будет способствовать получению украинцами документа, удостоверяющего их личность и гражданство, позволяя им выехать через территорию, в частности России, въехать в третьи страны и обращаться в иностранные дипломатические учреждения для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Временное удостоверение будут выдавать:

лицам, которые потеряли паспорт гражданина Украины, на имя которых с применением средств Единого государственного демографического реестра оформлен паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или в отношении которых имеется информация об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которая зафиксирована в форме электронных данных в ведомственной информационной системе ГМС;

лицам до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Напомним, российским чиновникам предлагают получить британское гражданство в обмен на передачу информации спецслужбам Британии.

Также до конца февраля Верховная Рада Украины может принять в первом чтении законопроект о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства. Его подал глава государства Владимир Зеленский.