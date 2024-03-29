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С 1 апреля для украинцев подорожает загранпаспорт

29 марта 2024 22:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
С 1 апреля для украинцев подорожает загранпаспорт
Загранпаспорта граждан Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

С 1 апреля 2024 года граждане Украины должны будут учитывать увеличение стоимости оформления загранпаспорта. Заказ документа подорожает на 102 гривны.

Эту информацию обнародовала Государственная миграционная служба.

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Согласно сообщению ГТСУ, с 1 апреля полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Это приведет к общему росту стоимости оформления этого документа.

Таким образом, стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней, ранее составлявшая 1496 грн, увеличится до 1598 грн. Из них 992 грн составит стоимость административной услуги, а 606 грн - стоимость бланка. Оформление паспорта до 20 рабочих дней, ранее стоившее 856 грн, теперь обойдется в 958 грн, с 352 грн на админуслуги и 606 грн на бланк.

Госмиграция также отметила, что лица, уже оплатившие административные услуги и подавшие заявления на оформление документов до 31 марта 2024 года, получат их по предварительным тарифам. Однако те, кто оплатил услуги до этой даты, но еще не подавали заявления, смогут дополнительно оплатить в соответствии с новыми тарифами на момент их подачи.

Напомним, что в течение двух лет в Украине вместо паспорта будут выдаваться временные удостоверения. Нововведение касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.

Также мы писали о том, что в Украине можно оформлять процесс получения документов онлайн. Поэтому если вы подали необходимые документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта Украины или других миграционных документов, отслеживать процесс их готовности можно теперь также онлайн.

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Миграционная служба
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