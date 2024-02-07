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Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності

7 лютого 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Працівниця Паспортного центру з обслуговування громадян. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні наразі можливо оформлювати процес отримання документів онлайн. Тому якщо ви подали необхідні документи на оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта України або ж інших міграційних документів, відстежувати процес їхньої готовності можна відтепер також онлайн.

Про детальну покрокову інструкцію стосовно змін статусу готовності документів читайте на Новини.LIVE.

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Інструкція перевірки статусу готовності документів

Наголосимо, що за готовність документів відповідає Державна міграційна служба України. Тому рекомендуємо виконати такі процедури:

Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Джерело: офіційний сайт ДМСУ
  • вкажіть отримувача потрібного документа — дорослого або дитину;
Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Джерело: офіційний сайт ДМСУ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що це можливо абсолютно в усіх випадках, крім перевірки статусу готовності ID-картки;

  • вкажіть, на підставі якого документа робите новий, і у відповідні поля впишіть серію і номер старого;
Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Джерело: офіційний сайт ДМСУ
  • у випадку оформлення дитячого закордонного паспорта зазначте дані документа одного з батьків, який підписував заяву-анкету на отримання документа;
Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Джерело: офіційний сайт ДМСУ
  • підтвердіть капчу, натисніть на кнопку Пошук, і дочекайтесь перезавантаження сторінки. Після цього статус буде виведено на екран пристрою.
Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
Джерело: офіційний сайт ДМСУ

Можливі варіанти статусів процесу готовності документів:

  • інформації не знайдено;
  • документи прийнято, здійснюється перевірка даних;
  • надано дозвіл на персоналізацію паспорта;
  • дані відправлено до центру персоналізації;
  • документ персоналізовано та відправлено до підрозділу ДМСУ;
  • документ готовий до видачі та може бути отриманий заявником;
  • виявлено помилку в наборі даних (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо), необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети;
  • відмовлено в оформленні документа.

Відзначимо, що перевірити статус оформлення документів можна не раніше доби після подання заяви. Якщо інформація про ваш документ відсутня протягом двох діб, ви маєте особисто звертатися в ДМСУ, ЦНАП або до Паспортного сервісу — туди, куди ви подавали документи.

У випадку надання заяви закордоном до однієї з українських дипустанов, статус готовності документів варто перевіряти тільки на сайті Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як оформити дитячий закордонний паспорт. А також писали про те, які документи потрібні під час воєнного стану для виїзду дітей за кордон без батьків.

МЗС
Україна
ЦНАП
закордон
закордонний паспорт України
дитячий закордонний паспорт України

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