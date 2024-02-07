Оформлення документів онлайн — як перевірити процес готовності
В Україні наразі можливо оформлювати процес отримання документів онлайн. Тому якщо ви подали необхідні документи на оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта України або ж інших міграційних документів, відстежувати процес їхньої готовності можна відтепер також онлайн.
Про детальну покрокову інструкцію стосовно змін статусу готовності документів читайте на Новини.LIVE.
Інструкція перевірки статусу готовності документів
Наголосимо, що за готовність документів відповідає Державна міграційна служба України. Тому рекомендуємо виконати такі процедури:
- зайдіть на офіційний сайт Держміграційної служби;
- відкрийте сторінку перевірки стану готовності оформлення документів на комп’ютері або смартфоні;
- оберіть документ, статус оформлення якого вас цікавить;
- вкажіть отримувача потрібного документа — дорослого або дитину;
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що це можливо абсолютно в усіх випадках, крім перевірки статусу готовності ID-картки;
- вкажіть, на підставі якого документа робите новий, і у відповідні поля впишіть серію і номер старого;
- у випадку оформлення дитячого закордонного паспорта зазначте дані документа одного з батьків, який підписував заяву-анкету на отримання документа;
- підтвердіть капчу, натисніть на кнопку Пошук, і дочекайтесь перезавантаження сторінки. Після цього статус буде виведено на екран пристрою.
Можливі варіанти статусів процесу готовності документів:
- інформації не знайдено;
- документи прийнято, здійснюється перевірка даних;
- надано дозвіл на персоналізацію паспорта;
- дані відправлено до центру персоналізації;
- документ персоналізовано та відправлено до підрозділу ДМСУ;
- документ готовий до видачі та може бути отриманий заявником;
- виявлено помилку в наборі даних (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо), необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети;
- відмовлено в оформленні документа.
Відзначимо, що перевірити статус оформлення документів можна не раніше доби після подання заяви. Якщо інформація про ваш документ відсутня протягом двох діб, ви маєте особисто звертатися в ДМСУ, ЦНАП або до Паспортного сервісу — туди, куди ви подавали документи.
У випадку надання заяви закордоном до однієї з українських дипустанов, статус готовності документів варто перевіряти тільки на сайті Міністерства закордонних справ.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як оформити дитячий закордонний паспорт. А також писали про те, які документи потрібні під час воєнного стану для виїзду дітей за кордон без батьків.
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