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Оформление документов онлайн — как проверить процесс готовности

7 февраля 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оформление документов онлайн — как проверить процесс готовности
Работница Паспортного центра по обслуживанию граждан. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине можно оформлять процесс получения документов онлайн . Поэтому если вы подали необходимые документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта Украины, или других миграционных документов, отслеживать процесс их готовности можно теперь также онлайн.

О подробной пошаговой инструкции по изменению статуса готовности документов читайте на Новини.LIVE.

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Инструкция по проверке статуса готовности документов

Отметим, что готовность документов отвечает Государственная миграционная служба Украины. Поэтому рекомендуем выполнить следующие процедуры:

Оформление документов онлайн – как проверить процесс готовности
Источник: оф.сайт ГМСУ
  • укажите получателя нужного документа — взрослого или ребенка;
Оформление документов онлайн – как проверить процесс готовности
Источник: оф.сайт ГМСУ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это возможно абсолютно во всех случаях, кроме проверки статуса готовности ID-карты;

  • укажите, на основании какого документа делаете новый, и в соответствующие поля впишите серию и номер старого;
Оформление документов онлайн – как проверить процесс готовности
Источник: оф.сайт ГТСУ
  • в случае оформления детского загранпаспорта укажите данные документа одного из родителей, подписывающего заявление-анкету на получение документа;
Оформление документов онлайн – как проверить процесс готовности
Источник: оф.сайт ГМСУ
  • подтвердите капчу, нажмите кнопку Поиск и дождитесь перезагрузки страницы. После этого статус будет выведен на экран устройства.
Оформление документов онлайн – как проверить процесс готовности
Источник: оф.сайт ГМСУ

Возможные варианты статусов процесса готовности документов:

  • информация не найдена;
  • документы приняты, осуществляется проверка данных;
  • предоставлено разрешение на персонализацию паспорта;
  • данные отправлены в центр персонализации;
  • документ персонализирован и отправлен в подразделение ГМСУ;
  • документ готов к выдаче и может быть получен заявителем;
  • обнаружена ошибка в наборе данных (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.), необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты;
  • отказано в оформлении документа.

Отметим, что проверить статус оформления документов можно не раньше суток после подачи заявления. Если информация о вашем документе отсутствует в течение суток, вы должны лично обращаться в ГМСУ, ЦНАП или в Паспортный сервис — туда, куда вы подавали документы.

В случае предоставления заявления заграницей в одно из украинских дипучреждений, статус готовности документов следует проверять только на сайте Министерства иностранных дел.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оформить детский загранпаспорт. А также писали о том, какие документы нужны во время военного положения для выезда детей за границу без родителей.

МИД
Украина
ЦПАУ
заграница
загранпаспорт Украины
детский заграничный паспорт Украины

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