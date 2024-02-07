Оформление документов онлайн — как проверить процесс готовности
В Украине можно оформлять процесс получения документов онлайн . Поэтому если вы подали необходимые документы на оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта Украины, или других миграционных документов, отслеживать процесс их готовности можно теперь также онлайн.
О подробной пошаговой инструкции по изменению статуса готовности документов читайте на Новини.LIVE.
Инструкция по проверке статуса готовности документов
Отметим, что готовность документов отвечает Государственная миграционная служба Украины. Поэтому рекомендуем выполнить следующие процедуры:
- зайдите на официальный сайт Госмиграционной службы;
- откройте страницу проверки состояния готовности оформления документов на компьютере или смартфоне;
- выберите документ, статус оформления которого вас интересует;
- укажите получателя нужного документа — взрослого или ребенка;
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это возможно абсолютно во всех случаях, кроме проверки статуса готовности ID-карты;
- укажите, на основании какого документа делаете новый, и в соответствующие поля впишите серию и номер старого;
- в случае оформления детского загранпаспорта укажите данные документа одного из родителей, подписывающего заявление-анкету на получение документа;
- подтвердите капчу, нажмите кнопку Поиск и дождитесь перезагрузки страницы. После этого статус будет выведен на экран устройства.
Возможные варианты статусов процесса готовности документов:
- информация не найдена;
- документы приняты, осуществляется проверка данных;
- предоставлено разрешение на персонализацию паспорта;
- данные отправлены в центр персонализации;
- документ персонализирован и отправлен в подразделение ГМСУ;
- документ готов к выдаче и может быть получен заявителем;
- обнаружена ошибка в наборе данных (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.), необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты;
- отказано в оформлении документа.
Отметим, что проверить статус оформления документов можно не раньше суток после подачи заявления. Если информация о вашем документе отсутствует в течение суток, вы должны лично обращаться в ГМСУ, ЦНАП или в Паспортный сервис — туда, куда вы подавали документы.
В случае предоставления заявления заграницей в одно из украинских дипучреждений, статус готовности документов следует проверять только на сайте Министерства иностранных дел.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оформить детский загранпаспорт. А также писали о том, какие документы нужны во время военного положения для выезда детей за границу без родителей.
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