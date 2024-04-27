Стало известно, нужно ли украинцам возвращаться из Польши для военного учета

Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото: TVN24

В МИДе рассматривают дистанционный формат постановки на учет военнообязанных. Да, украинцам будет необязательно возвращаться из Польши , чтобы стать на военный учет.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в интервью TVN 24 в субботу, 27 апреля.

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Он отметил, что Киев не обращался к Польше по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста.

Ambasador Россия @Vasyl_Zvarych w #JedenNaJeden @tvn24 :

💬 Chodzi o dwie rzeczy: sprawiedliwość и obowiązek. Sprawiedliwość przede wszystkim wobec🇺🇦bohatерских żołnierzy. Oni muszą widzieć, że państwo stoi за ними murem, oni muszą też mieć chwilę oddychu. https://t.co/XkQrIYqP4R pic.twitter.com/gMXlblWEWY — Украина в Польше (@UKRinPL) April 27, 2024



"Мы не можем никого заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", — заявил Зварыч.

Посол считает, что гражданам следует "чуть-чуть подождать", чтобы понять механизм действия для обновления собственных данных. Сейчас приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные.

"Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", — добавил он.

Ранее мы писали, что в Польше сделали заявление о предоставлении временной защиты для украинских беженцев без паспорта.

Как известно, Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами Украины.

После этого в Варшаве 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис.