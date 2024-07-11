Додаткова допомога Україна на 225 млн доларів — що обіцяють США

Надходження озброєння з США. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на близько 225 млн доларів. В пакет входять системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Департаменту оборони США, опублікованому у четвер, 11 липня.

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Додаткова допомога Україні на 225 млн доларів

Сьогодні, після зустрічі президента США Джо Байдена з Президентом України Володимиром Зеленським, Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення є шістдесят першим траншем обладнання, яке адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

"Цей пакет за президентським рішенням про скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 225 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння", — йдеться в документі.

Як оголосив президент Байден на початку цього тижня, Сполучені Штати вживають спільних заходів з Німеччиною, Румунією, Нідерландами та Італією для посилення протиповітряної оборони України і надають п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, в тому числі батареї Patriot і системи SAMP/T, які допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів.

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишаються відданими наданню Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту від російської агресії, що триває", — написано в пресрелізі.

Яке озброєння отримає Україна

Одна батарея Patriot

Боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS)

Зенітні ракети Stinger

Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

Обладнання і ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW) і ракети з проводовим наведенням

Протитанкові комплекси Javelin та AT-4

Боєприпаси для стрілецької зброї

Боєприпаси для підриву

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні дозволу на використання американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії. Наразі країни активно обговорюють це питання.

Раніше повідомлялося, що США відправлять Україні пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів доларів. ЗСУ отримають, зокрема, ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Раніше Зеленський та Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.