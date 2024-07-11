Дополнительная помощь Украина на 225 млн долларов — что обещают США

США объявили о помощи Украине на 225 млн долларов — что еще входит в пакет, кроме Patriot
Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины на сумму около 225 млн долларов. В пакет входят системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.
Об этом говорится в официальном прессрелизе Департамента обороны США, опубликованном в четверг, 11 июля.
Дополнительная помощь Украине на 225 млн долларов
Сегодня, после встречи президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является шестьдесят первым траншем оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.
"Этот пакет по президентскому решению о сокращении вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 225 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения", — говорится в документе.
Как объявил президент Байден в начале этой недели, Соединенные Штаты принимают совместные меры с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для усиления противовоздушной обороны Украины и предоставляют пять стратегических систем противовоздушной обороны, в том числе батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат.
"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются преданными предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты от продолжающейся российской агрессии", — написано в пресс-релизе.
Какое вооружение получит Украина
- Одна батарея Patriot
- Боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS)
- Зенитные ракеты Stinger
- Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды
- Оборудование и ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW) и ракеты с проводным наведением
- Противотанковые комплексы Javelin и AT-4
- Боеприпасы для стрелкового оружия
- Боеприпасы для подрыва
- Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование
Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.
Ранее сообщалось, что США отправят Украине пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.
Ранее Зеленский и Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.
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