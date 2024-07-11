Дополнительная помощь Украина на 225 млн долларов — что обещают США

Поступление вооружения из США. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины на сумму около 225 млн долларов. В пакет входят системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Об этом говорится в официальном прессрелизе Департамента обороны США, опубликованном в четверг, 11 июля.

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Дополнительная помощь Украине на 225 млн долларов

Сегодня, после встречи президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является шестьдесят первым траншем оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

"Этот пакет по президентскому решению о сокращении вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 225 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения", — говорится в документе.

Как объявил президент Байден в начале этой недели, Соединенные Штаты принимают совместные меры с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для усиления противовоздушной обороны Украины и предоставляют пять стратегических систем противовоздушной обороны, в том числе батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются преданными предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты от продолжающейся российской агрессии", — написано в пресс-релизе.

Какое вооружение получит Украина

Одна батарея Patriot

Боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS)

Зенитные ракеты Stinger

Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды

Оборудование и ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW) и ракеты с проводным наведением

Противотанковые комплексы Javelin и AT-4

Боеприпасы для стрелкового оружия

Боеприпасы для подрыва

Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Ранее сообщалось, что США отправят Украине пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Ранее Зеленский и Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.