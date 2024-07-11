Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США объявили о помощи Украине на 225 млн долларов — что еще входит в пакет, кроме Patriot arrow

США объявили о помощи Украине на 225 млн долларов — что еще входит в пакет, кроме Patriot

11 июля 2024 22:14
Галина Шподарева - редактор
Дополнительная помощь Украина на 225 млн долларов — что обещают США
Поступление вооружения из США. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Галина Шподарева - редактор

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины на сумму около 225 млн долларов. В пакет входят системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Об этом говорится в официальном прессрелизе Департамента обороны США, опубликованном в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Дополнительная помощь Украине на 225 млн долларов

Сегодня, после встречи президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это объявление является шестьдесят первым траншем оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года.

"Этот пакет по президентскому решению о сокращении вооружений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 225 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения", — говорится в документе.

Как объявил президент Байден в начале этой недели, Соединенные Штаты принимают совместные меры с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для усиления противовоздушной обороны Украины и предоставляют пять стратегических систем противовоздушной обороны, в том числе батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются преданными предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты от продолжающейся российской агрессии", — написано в пресс-релизе.

Какое вооружение получит Украина

  • Одна батарея Patriot
  • Боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS)
  • Зенитные ракеты Stinger
  • Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды
  • Оборудование и ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW) и ракеты с проводным наведением
  • Противотанковые комплексы Javelin и AT-4
  • Боеприпасы для стрелкового оружия
  • Боеприпасы для подрыва
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Ранее сообщалось, что США отправят Украине пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Ранее Зеленский и Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.

Джо Байден США война военная помощь военная техника боеприпасы ПВО ракеты война в Украине Америка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно