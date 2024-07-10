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США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії

10 липня 2024 21:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
США обговорює з Україною дозвіл бити вглиб РФ
РСЗВ HIMARS. Фото: HIMARS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні дозволу на використання американської далекобійної зброї для ударів глибоко в Росії. Наразі країни активно обговорюють це питання.

Про це повідомив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт у інтерв’ю для "Голосу Америки" у середу, 10 липня.

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"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", — заявив Сміт.

Представник Держдепу наголосив на тому, що США активно співпрацюють з українськими партнерами для адаптації та налаштування допомоги у сфері безпеки.

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", — заявив американський посадовець.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ. 

Нагадаємо, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot: Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості недостатньо

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