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США и Украина обсуждают разрешение бить американским оружием вглубь России

10 июля 2024 21:33
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Бригадир София
редактор
США обсуждает с Украиной разрешение бить вглубь РФ
РСЗО HIMARS. Фото: HIMARS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Об этом сообщил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит в интервью "Голосу Америки" в среду, 10 июля.

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"И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять этим угрозам либо в воздухе, либо ударить по ним там, где они возникают. В известном смысле это соответствует нашей политике", — заявил Смит.

Представитель Госдепа отметил, что США активно сотрудничают с украинскими партнерами для адаптации и настройки помощи в сфере безопасности.

"Эти дискуссии продолжаются. Я не хочу "телеграфировать" какие-либо наши удары россиянам, но мы усердно работаем с Украиной над этим критическим вопросом и будем продолжать тесно сотрудничать", — заявил американский чиновник.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.

Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества недостаточно.

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